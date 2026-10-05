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Блэкаут накрыл часть крупного областного центра Украины: что случилось
Без электроснабжения в понедельник оказались жители трех районов города.
В Одессе 5 октября произошла авария на электросетях, из-за чего три района города временно остались без света. Энергетики пытаются возобновить электроснабжение как можно быстрее.
Об этом сообщили в «ДТЭК Одесские электросети».
Утром 5 октября на оборудовании произошла аварийная ситуация, в результате которой временно без электроснабжения оказались жители части Киевского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы.
После завершения воздушной тревоги специалисты проведут осмотр оборудования и начнут необходимые ремонтные работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в домах.
Впоследствии в компании проинформировали, что энергетики уже осматривают оборудование, чтобы поскорее начать ремонт.
К слову, 4 сентября в Киеве и пригороде вечером произошли перебои с электроснабжением и скачки напряжения. В частности, свет исчез в ТРЦ Lavina Mall, Святошинском районе столицы, а также в Броварах.
В тот же день на Полтавщине в результате вражеского удара дроном по энергообъекту без света осталось около 22 тыс. абонентов. Пострадавших не было. Аварийные бригады работали над восстановлением электроснабжения.