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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Блэкаут накрыл часть крупного областного центра Украины: что случилось

Без электроснабжения в понедельник оказались жители трех районов города.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Отключение света

Отключение света / © ТСН

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В Одессе 5 октября произошла авария на электросетях, из-за чего три района города временно остались без света. Энергетики пытаются возобновить электроснабжение как можно быстрее.

Об этом сообщили в «ДТЭК Одесские электросети».

Утром 5 октября на оборудовании произошла аварийная ситуация, в результате которой временно без электроснабжения оказались жители части Киевского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы.

После завершения воздушной тревоги специалисты проведут осмотр оборудования и начнут необходимые ремонтные работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в домах.

Впоследствии в компании проинформировали, что энергетики уже осматривают оборудование, чтобы поскорее начать ремонт.

К слову, 4 сентября в Киеве и пригороде вечером произошли перебои с электроснабжением и скачки напряжения. В частности, свет исчез в ТРЦ Lavina Mall, Святошинском районе столицы, а также в Броварах.

В тот же день на Полтавщине в результате вражеского удара дроном по энергообъекту без света осталось около 22 тыс. абонентов. Пострадавших не было. Аварийные бригады работали над восстановлением электроснабжения.

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