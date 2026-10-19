Атака на энергосистему Украины

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Российские войска в ночь на 19 октября в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрела без электроэнергии остались части Винницкой и Ровенской областей.

Об этом сообщили глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная и руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль.

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Российские войска продолжают массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Очередной обстрел вызвал разрушения в Винницкой области. В части области и в Виннице сейчас нет электро- и водоснабжения.

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Соответствующие службы уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

В то же время из-за российских атак в разных районах Ровенской области зафиксированы перебои с электроснабжением. Больше всего обесточений приходится на Ровенский район.

Коваль отметил, что новые удары усложняют работу энергетиков, занимающихся возобновлением электроснабжения.

Напомним, 18 октября оккупанты также били по критической инфраструктуре Виннитчины, из-за чего в области возникли перебои с электроснабжением и были применены аварийные отключения света. Важнейшие системы и объекты перешли на резервные источники питания.

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В тот же день в результате российской атаки на Ровенщине потерпело поражение производственное предприятие, из-за чего оно было вынуждено прекратить работу. Как сообщил ранее Коваль, целями вражеской атаки стали объекты гражданской инфраструктуры в Ровно и его окрестностях.

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