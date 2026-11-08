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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Блэкаут парализовал Днепр: что происходит в городе и что сказал мэр — подробности

Без света, воды и электротранспорта – Днепр переживает очередной масштабный блекаут.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Блэкаут в Днепре

Блэкаут в Днепре / © ТСН

В Днепре 8 ноября снова произошел масштабный блекаут — ночью город остается без света и воды. Как сообщает «Общественное», это уже второй подобный случай за последние две недели. Утром горожане стояли в очередях за питьевой водой и искали места, где можно зарядить телефоны и павербанки.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в областном центре.

Блекаут в Днепре: горожане остались без света и воды

Как сообщает «Общественное», с ночи в Днепре наблюдаются перебои с электроснабжением. Вместе со светом во многих домах исчезла вода. Утром горожане искали альтернативные способы обеспечить бытовые нужды.

Люди приходят в киоски с питьевой водой, покупают ее в больших емкостях и пытаются сделать запасы на ближайшие дни. Также горожане ищут места, где можно зарядить мобильные телефоны и павербанки.

Местная жительница Каролина рассказала журналистам, что за последние пять дней электроэнергия и вода появляются всего на несколько часов и без четкого графика.

Воды нет. Не было суток, и вот снова отключили. Отопление мы еще не ощущали. Приходим в киоск, делаем запасы, баклажки по 5–6 литров. На семью из четырех человек, так на день-два хватает», — рассказала женщина.

По ее словам, павербанки семья заряжает на работе, а продукты из холодильника вынесли на балкон.

«Павербанки заряжаем на работе, это выручает. Из холодильника все вынесли на балкон. Повезло, что на втором этаже живем. Слава Богу, пока газ есть», — поделилась Каролина.

Женщина признается, что больше ее пугает неопределенность, ведь впереди зима, а стабильного электро- и водоснабжения нет.

«Трудно, потому что пугает, что это только начало зимы. И как дети, как будут работать школы, непонятно», — отметила жительница Днепра.

Что происходит с водой и отоплением в Днепре: объяснение Филатова

На своей странице в Facebook городской голова Борис Филатов подтвердил масштабное обесточивание города и рассказал о текущей ситуации с инфраструктурой:

  • Водоснабжение и канализация: канализационную систему удалось стабилизировать. Водоснабжение на левом берегу возобновляется с помощью генераторов, а на правом берегу над возвратом воды работают энергетики.

  • Транспорт: из-за обесточивания тяговых подстанций электротранспорт остановился.

Все тяговые подстанции города обесточены, поэтому трамваи и троллейбусы не могут выйти на маршруты. Чтобы частично компенсировать отсутствие электротранспорта на городские маршруты начали выходить дополнительные автобусы. Также метрополитен открыт для жителей как укрытие», — сообщил городской голова.

  • Безопасность на дорогах: на загруженных перекрестках светофоры питаются от аккумуляторов для регулировки движения.

«Городские больницы имеют необходимые резервы для автономной работы, благодаря чему лечебный процесс не прерывается. Также в Днепре продолжают работу стационарные пункты несокрушимости. Если возникнет такая необходимость, городские власти планируют дополнительно развернуть передвижные пункты», — сказал Филатов.

По его словам, город находится на постоянной связи с энергетиками и ова, а аварийные службы работают круглосуточно.

Почему после возвращения света вода и отопление появляются с задержкой

Мэр отдельно объяснил взаимосвязь систем: электроэнергия нужна для работы насосов, а вода является теплоносителем для отопления. Однако даже кратковременное появление света не означает немедленного возобновления услуг.

По его словам, резкие перепады напряжения оказывают разрушающий эффект для сложного оборудования насосных станций и котельных, из-за чего коммунальщикам приходится повторно запускать системы и устранять последствия гидравлических ударов.

«Когда вам кажется, что у вас блеснул свет и теперь все „точно должно заработать“, то надо понимать, что для большого сложного оборудования станций и котельных это имеет разрушительный эффект», — пояснил мэр.

Также Филатов добавил, что раскопки на улицах города — вынужденная мера для срочной замены поврежденных участков сетей, а не следствием небрежности.

«Поэтому, пожалуйста, несмотря на понятную усталость и раздражение, наберитесь терпения. Все работают», — подытожил городской голова.

Напомним, ранее мы сообщали, что 8 ноября масштабные отключения электроэнергии охватили Днепропетровскую область. Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру без света остались более 600 тысяч потребителей в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах.

По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, энергетики должны были начать ремонтные работы, как только это позволит ситуация безопасности.

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