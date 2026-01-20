Блекаут после атаки: где 20 января ситуация со светом самая критическая

В Киеве и пяти областях введены жесткие отключения: где худшая ситуация

После массированной ракетно-дроновой атаки ночью 20 января во многих регионах Украины применяются аварийные ограничения потребления электричества, в отдельных областях достаточно жесткие.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Это связано с тем, что РФ нанесла комплексный удар, нанеся повреждения объектам генерации, сетям передачи и распределения электроэнергии.

Самой сложной с отключениями остается ситуация:

в Киеве и в Киевской области,

в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях,

в Полтавской области.

Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.

Просьба от «Укрэнерго» к украинцам

Если сейчас у вас есть свет:

максимально ограничьте пользование мощными электроприборами: каждый не потребленный вами киловатт — это дополнительный час со светом для тех, у кого его нет слишком долго;

выключите «лишний» свет во всех помещениях, в которых никого нет;

не ставьте на зарядку и не включайте сразу же после появления света мощную технику и аккумуляторы — это очень опасно и для потребителей, и для энергосистемы;

по возможности — перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, а лучше — отсрочьте стирку или пользование посудомоечной машиной или утюгом до момента улучшения ситуации в энергосистеме.

Напомним, что этой ночью россияне запустили по Украине одну противокорабельную ракету Циркон, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 15 крылатых ракетами Х-101, а также 339 ударных БпЛА.

После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.