ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
850
Время на прочтение
2 мин

Блекаут после атаки: где 20 января ситуация со светом самая критическая

Киев, Харьков, Полтава — в зоне самых жестких ограничений: что известно о блекауте 20 января, рассказали в «Укрэнерго».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Киеве и пяти областях введены жесткие отключения: где худшая ситуация

В Киеве и пяти областях введены жесткие отключения: где худшая ситуация

После массированной ракетно-дроновой атаки ночью 20 января во многих регионах Украины применяются аварийные ограничения потребления электричества, в отдельных областях достаточно жесткие.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Это связано с тем, что РФ нанесла комплексный удар, нанеся повреждения объектам генерации, сетям передачи и распределения электроэнергии.

Самой сложной с отключениями остается ситуация:

  • в Киеве и в Киевской области,

  • в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях,

  • в Полтавской области.

Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.

Просьба от «Укрэнерго» к украинцам

Если сейчас у вас есть свет:

  • максимально ограничьте пользование мощными электроприборами: каждый не потребленный вами киловатт — это дополнительный час со светом для тех, у кого его нет слишком долго;

  • выключите «лишний» свет во всех помещениях, в которых никого нет;

  • не ставьте на зарядку и не включайте сразу же после появления света мощную технику и аккумуляторы — это очень опасно и для потребителей, и для энергосистемы;

  • по возможности — перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, а лучше — отсрочьте стирку или пользование посудомоечной машиной или утюгом до момента улучшения ситуации в энергосистеме.

Напомним, что этой ночью россияне запустили по Украине одну противокорабельную ракету Циркон, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 15 крылатых ракетами Х-101, а также 339 ударных БпЛА.

После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.

Дата публикации
Количество просмотров
850
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie