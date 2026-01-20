- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 850
- Время на прочтение
- 2 мин
Блекаут после атаки: где 20 января ситуация со светом самая критическая
Киев, Харьков, Полтава — в зоне самых жестких ограничений: что известно о блекауте 20 января, рассказали в «Укрэнерго».
После массированной ракетно-дроновой атаки ночью 20 января во многих регионах Украины применяются аварийные ограничения потребления электричества, в отдельных областях достаточно жесткие.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Это связано с тем, что РФ нанесла комплексный удар, нанеся повреждения объектам генерации, сетям передачи и распределения электроэнергии.
Самой сложной с отключениями остается ситуация:
в Киеве и в Киевской области,
в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях,
в Полтавской области.
Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.
Просьба от «Укрэнерго» к украинцам
Если сейчас у вас есть свет:
максимально ограничьте пользование мощными электроприборами: каждый не потребленный вами киловатт — это дополнительный час со светом для тех, у кого его нет слишком долго;
выключите «лишний» свет во всех помещениях, в которых никого нет;
не ставьте на зарядку и не включайте сразу же после появления света мощную технику и аккумуляторы — это очень опасно и для потребителей, и для энергосистемы;
по возможности — перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, а лучше — отсрочьте стирку или пользование посудомоечной машиной или утюгом до момента улучшения ситуации в энергосистеме.
Напомним, что этой ночью россияне запустили по Украине одну противокорабельную ракету Циркон, 18 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 15 крылатых ракетами Х-101, а также 339 ударных БпЛА.
После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.