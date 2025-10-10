Блэкаут после удара: ДТЭК сообщило об экстренных отключениях света в двух областях

Отключение света / © ТСН.ua

В Киевской и Днепропетровщине после ночной комбинированной атаки РФ применены экстренные отключения.

Об этом сообщил ДТЭК в Telegram.

«После массированной атаки врага по команде „Укрэнерго“ применяют экстренные отключения в Киевской области (Броварской и Бориспольский районы), а также в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

В случае изменений ДТЭК обещает оперативно информировать потребителей в своем Telegram-канале.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 октября агрессор Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Также ночью российская армия осуществляла массированную атаку на Киев и область. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть и проблемы с водоснабжением. В городе зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов.

В области введены экстренные отключения электроэнергии.