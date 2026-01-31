Отключение света в Украине

Масштабное отключение света в Украине, которое произошло в субботу, 31 января, могло произойти из-за российской диверсии или кибератаки в соседней Молдове или даже Румынии. Именно разрыв в электроснабжении между этими странами стал началом блэкаута.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Не следует исключать кибератаки и диверсии российских спецслужб, поскольку это произошло накануне так называемых мирных переговоров между Украиной и РФ в ОАЭ. Создав с помощью Д. Трампа имидж миротворца через согласование на несколько дней энергетического перемирия, вероятно, РФ могла перейти к гибридным методам атак на энергосистему», — написал он в соцсети Facebook.

При этом эксперт добавил, что больше вероятность диверсии в Молдове, поскольку там, по его словам, «российской агентуры достаточно».

О вероятной кибертатаке сообщило также издание «Еспресо» со ссылкой на источник в системе управления украинской энергетикой.

Собеседник издания отметил, что авария началась с линии Румыния-Молдова, по которой соседняя страна импортирует электроэнергию.

«У нас объединенные энергосистемы [с Молдовой]. Потом отказала линия „Западная-Центр“. И начались каскадные отказы из-за срабатывания автоматики на линиях сетей», — пояснил он.

По словам неназванного источника, энергетики предполагают, что кибератака была в Молдове или Румынии.

31 января в Украине произошла авария в энергосистеме.

Часть Молдовы также оказалась в блэкауте из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме.

В Минцифры ранее сообщили, что аварийная ситуация в энергосистеме Украины, произошедшая 31 января, не была вызвана кибератакой.