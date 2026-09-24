Блэкаут связи и Интернета: эксперт шокировал прогнозом и дал советы украинцам

Телефон / © Associated Press

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В Украине будут проблемы со связью из-за российских ударов. Связь может исчезать на полдня, поэтому следует иметь две SIM-карты и двух домашних Интернет-провайдеров. Кроме того, абонентам следует готовиться к удорожанию услуг.

Об этом представитель точки обмена Интернет-трафиком Анатолий Фроленков рассказал в эфире «Суспильного».

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Фроленков предупредил, что из-за российских атак украинские операторы могут столкнуться с проблемами со связью.

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«Будут ли выносить, будут ли гаснуть операторы? Да, у нас будут проблемы со связью. Они будут хотя бы потому, что просто физически нужно переключить из одной точки присутствия в другую. Плюс, когда дизбалансируется система, когда весь трафик из одной точки идет в другую, забиваются каналы связи, начинаются сбои. Ну плюс физически уничтожаются сервера», — рассказал специалист.

Он также отметил, что украинские операторы регулярно сталкиваются с кибер- и кинетическими атаками.

«Для понимания: нас „взламывают“ каждый месяц, хакеры „взламывают“ какого-то одного или второго оператора. Кинетически сейчас выносят дата-центры», — сказал Фроленков.

Как подготовиться к проблемам со связью и Интернетом?

Он призвал украинцев не паниковать и предварительно позаботиться о резервных вариантах на случай перебоев со связью и работой отдельных сервисов.

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«Не паникуйте, мы делаем все для того, чтобы вы были на связи. Особенно не паникуйте и когда будете платить нам за связь эти колоссальные деньги, мы их сейчас вкладываем. Второе — распечатайте, снимите наличные, имейте при себе там наличные, потому что пол дня может быть действительно не на связи, какой-нибудь сервис не работать или что-то еще. Распечатайте документы», — подчеркнул специалист.

По словам Фроленкова, тем, кому критически важно оставаться на связи круглосуточно, стоит иметь по меньшей мере две SIM-карты разных операторов. Большинство современных телефонов поддерживают такую возможность. Также специалист посоветовал обеспечить резервное подключение к домашнему Интернету.

Напомним, 23 сентября в НКЭК сообщили, что из-за российских атак повреждена телекоммуникационная инфраструктура Украины, поэтому возможны временные перебои со связью и Интернетом. Граждан призвали с пониманием отнестись к проблеме и отметили, что специалисты уже работают над восстановлением сетей.

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