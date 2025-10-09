Блэкаут, угроза железной дороге и призрачные надежды на скорое окончание войны: Зеленский сделал ряд важных заявлений

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Останется ли Украина без света и газа зимой, как заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить — об этих и других важных вопросах, волнующих большинство украинцев, ответил президент Владимир Зеленский в состоявшемся 8 октября беседе с журналистами.

ТСН.ua собрал важнейшие тезисы главы государства по этой встрече.

Будет ли газ и свет зимой и выстоит ли железная дорога?

Зеленский прокомментировал, что РФ в последнее время усугубила удары по объектам газовой, энергетической инфраструктуры, а также по железной дороге.

Зеленский признал, что Украине не хватает средств ПВО для защиты этих объектов.

«Энергетику нужно защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение… Что касается электричества, будем защищать от ударов и восстанавливать. Угроза ясна. Все понимают, что делать», — заверил президент.

То же он сказал и об ударах по газовой инфраструктуре. По его словам, у Украины есть планы «А» и «Б» в связи с этими атаками.

Также глава государства объяснил, почему от последних ударов РФ больше всего страдают именно Полтавская, Черниговская и Сумская области. По его мнению, удары по Черниговщине и Сумщине намерены опустошить приграничные регионы. Удары по Полтаве — это намерение оставлять украинцев без топлива.

Фронт

Зеленский похвастался успехами под Добропольем, где, по его словам, идет контрнаступательная операция ВСУ.

«Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложна, но очень своевременна, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию», — говорит глава государства.

В то же время он признал сложную ситуацию в Покровском и Новопавловском направлениях, где давит враг.

Кроме того, президент заявил, что Силы обороны пытаются восстановить утраченные позиции в Купянске Харьковской области.

Обмены пленными

Глава государства заверил, что работа над обменами пленных не прекращается. В то же время он предупредил, что РФ снова задумала провокацию.

«Нам известно, что они (РФ — Ред.) хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращение к родителям, словно украинские власти не забирают: „заберите нас, вот мы в Беларуси, заберите нас“. Готовятся такие русские провокации. Это просто попытка давления на нас», — сказал президент.

Удары вглубь РФ: чем бьет Украина и кто помогает

Президент Зеленский рассказал об успехах «Лютого», «Паляницы», «Руты» и других видов украинского оружия, из которого готовят по РФ.

«Что касается наших ударов в глубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. (Ракета — Ред.) „Паляница“ уже в десятках случаев начала поражать военные составы врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже (говорим — Ред.) не об единичных случаях», — сказал он.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что за последнюю неделю было применение ракет «Нептун» и «Фламинго».

Президент подчеркнул, что Украина бьет по РФ своими видами оружия, потому что западных не так много.

«Первое: с разведкой США мы работаем. Безусловно, прежде всего, чтобы защищаться», — сказал он. Но не уточнил — касается эти данные только ситуации на фронте, или «дип-страйков» тоже.

Среди прочего Зеленский прокомментировал все более частые блекауты в российском Белгороде.

«Здесь нет никаких секретов. Враг должен ощущать цену этой войны. Но мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской области, Курской области, расстояние такое, что дает нам возможности применять различные виды, которые мы имеем на вооружении…», — сказал он.

Украина и США: снова дружим? А где тогда «томагавки»?

Зеленский заверил, что сотрудничество с США продолжается, а с Трампом у него диалог и «теплые отношения».

«Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И тоже переговорный трек. Вопрос замороженных активов из США также будет обсуждаться», — сказал он.

Зеленский сообщил, что на последней встрече с Трампом он не услышал от американского лидера слово «нет» на вопрос по поставкам дальнобойных ракет «Томагавк».

Окончание войны пока не последует? Тревожное предупреждение Зеленского Запада

По его мнению, диктатор готовится к войне с Западом. Потому пока не может остановить войну с Украиной.

«С полномасштабной войны пойти на прекращение огня и начать потом снова полномасштабную войну — это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще давят ему руку. Поэтому так сложно американцам принудить его к реальным переговорам, и потому пока он выбирает войну», — говорит глава государства.

Зеленский предупредил, что Путин боится мобилизации в РФ, но может на нее решиться, если все же решит воевать с Европой.

Украинский лидер пообещал, что Украина поддержит номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если США вынудят Путина сесть за стол переговоров.

Будет ли Украина в ЕС

По мнению Зеленского, вступлению Украины в ЕС мешает, прежде всего, неконструктивная позиция Венгрии и ее лидера Виктора Орбана.

«В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне. На сегодняшний день это так. Не на нашей стороне Венгрия. Причина только одна — выборы в Венгрии будущие», — сказал он.

Президент выразил надежду, что Евросоюзу все же удастся заставить Венгрию изменить свою позицию по отношению к Украине.