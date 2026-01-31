Блэкаут в Харькове: авария в энергосистеме остановила метро и транспорт

Энергетики производят ремонтные работы / © Associated Press

Часть районов Харькова находится без света после скачков напряжения, которые начались около 11:00 31 января. В городе и области введены экстренные отключения.

Об этом пишет «Суспыльне».

По данным главы Минэнерго Дениса Шмыгаля, это связано с аварией в украинской энергосистеме, сопровождавшейся одновременным отключением линии электропередачи между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии между западной и центральной частями Украины.

В Харькове временно приостановили работу электротранспорта

Две из трех ветвей метро в Харькове не курсируют, также из-за отсутствия подачи напряжения временно приостановил работу электротранспорт.

Остановка связана с отсутствием подачи напряжения, сообщили журналистам в городском совете.

Не курсируют трамвайные и троллейбусные маршруты;

Приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метрополитена;

В городе организуют работу автобусных маршрутов по временной схеме.

Какая ситуация в Златопольской громаде

В Златопольской громаде вводят графики аварийных отключений. Также там временно приостановила работу части котельных.

На пяти из шести котельных вышло из строя электротехническое оборудование, сообщил глава Златопольской громады Николай Бакшеев. По его данным, это связано со скачками напряжения, из-за неисправности котельной временно не работают.

В Харьковской области применены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщили в Минэнерго. По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших двух-трех часов, говорится в сообщении.

Данные облэнерго о ситуации со светом

В энергосети наблюдается сложная ситуация, сообщили в «Харьковоблэнерго».

Представитель предприятия сообщил неступное: «Сейчас есть вопросы с уровнем напряжения и электроснабжением в связи с ситуацией в объединенной энергосети».

Что предшествовало

Напомним, в ряде регионов Украины действуют аварийные отключения света. В Киеве остановилось метро.

В субботу, 31 января, в Украине произошла аварийная ситуация в энергосистеме.

Министр энергетики Денис Шмигаль объяснил, что аварийные отключения произошли из-за технологического нарушения: в 10:42 одновременно отключились линия 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ между западными и центральными регионами Украины. Это привело к каскадному отключению и срабатыванию автоматических защит на подстанциях, а также к разгрузке блоков АЭС.

Для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам требуется от 24 до 36 часов.