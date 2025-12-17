Блекаут в Одессе: что происходит в городе и как реагируют жители

Обстрел Одессы

Одесса и Одесская область продолжают ликвидировать последствия массированной атаки, которую враг нанес 13 декабря. Несмотря на серьезные повреждения энергетической инфраструктуры и попытки оккупантов посеять панику, город демонстрирует беспрецедентную устойчивость.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук для «24 Канала».

Он сообщил, что энергетикам уже удалось вернуть свет в дома почти 600 тысяч потребителей. Однако ситуация остается сложной — более 30 тысяч домохозяйств региона все еще находятся в темноте.

В некоторых локациях областного центра свет, вода и отопление отсутствуют еще с 13 декабря. Впрочем, большинство вопросов тепло- и водоснабжения в городе уже решено.

Для тех, кто до сих пор нет воды в кранах, работают бюветы, а в области организован локальный подвоз воды.

Однако враг пытается использовать бытовые трудности для продвижения пропаганды. В частности, оккупанты распространяют дезинформацию о «очередях за горючим» из-за кризиса. На самом же деле, по словам Братчука, активность на АЗС связана исключительно с потребностью заправлять генераторы.

«Эта симфония генераторов длится уже долгое время, мы знаем каждый голос на каждой локации», — иронизирует пресс-секретарь УГА.

Он подчеркнул, что , несмотря на все попытки Путина «отрезать» Юг от Черного моря, настроения в Одессе остаются неизменными: на украинском юге сдаются только квартиры, но не позиции.

Братчук также раскрыл детали враждебной стратегии. Оккупанты сначала истощают ПВО дронами-разведчиками, а после основного удара практикуют тактику «double tap» — повторных прилетов по тем же координатам. Это делается специально, чтобы усложнить работу спасателей и не дать ликвидировать последствия попаданий.

На помощь уязвимым слоям населения пришли волонтеры, международные фонды и Укрзализныця, которые организуют раздачу горячей пищи в районах, где приготовление пищи невозможно.

Напомним, из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть Одессы и окрестных населенных пунктов осталась без электричества, воды и тепла. Коммунальные службы развозили техническую воду по цистернам, а энергетики работают под постоянными сигналами воздушной тревоги, часто прерывая ремонтные работы.

Из-за блекаута частично были остановлены трамвайные маршруты, троллейбусы курсируют по сокращенному графику. В этом году враг повредил по меньшей мере 20 подстанций Одесщины, что значительно усложнило восстановление электроснабжения.