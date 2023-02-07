Блэкаут в Одессе: в городе открывают детские сады, а школы остаются на каникулах

В Одессе со среды, 8 февраля, детские сады возвращаются к обычному графику работы. Впрочем, школы на обучение пока не возвращаются.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что питанием дети будут обеспечены. "За эти два дня организована приготовление и доставка из тех заведений, где свет есть", — говорится в сообщении.

Школы продлевают по меньшей мере каникулы до конца недели. Впрочем, по решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет.

"Учреждения информируют родителей о ситуации в конкретной школе", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, в Одессе в школах объявили каникулы из-за блекаута. Предварительно их планировали только 6 и 7 февраля. Ведь в городе критическая ситуация с электроснабжением, поэтому учебные заведения временно не будут работать.

Следует заметить, что в Одессе 4 февраля произошли масштабные аварии на подстанции. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

7 февраля в Одесской области свет у потребителей должен быть каждые 2 часа через 8 часов без электричества. Местные жители жалуются в Сети, что у многих электроэнергия отсутствует по 12-15 часов подряд.

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