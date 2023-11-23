Блекаут в Подмосковье, Нидерланды выбирают пророссийскую партию: главные новости ночи 23 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 23 ноября 2023:
- На выборах в Нидерландах побеждает ультраправая пророссийская партия — экзит-пол Читать далее –>
- В Подмосковье произошел блекаут из-за взрыва на подстанции (видео) Читать далее –>
- В Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги Читать далее –>
- Нетаньяху рассказал, продолжается ли война после завершения перемирия в Газе Читать далее –>
- Южная Корея отказалась выполнять часть военного соглашения с КНДР из-за нарушений Читать далее –>
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