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Блекаут в Подмосковье, Нидерланды выбирают пророссийскую партию: главные новости ночи 23 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2372
Время на прочтение
1 мин
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Блекаут в Подмосковье, Нидерланды выбирают пророссийскую партию: главные новости ночи 23 ноября 2023 года

Блэкаут / Фото: УНИАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 23 ноября 2023:

  • На выборах в Нидерландах побеждает ультраправая пророссийская партия — экзит-пол Читать далее –>
  • В Подмосковье произошел блекаут из-за взрыва на подстанции (видео) Читать далее –>
  • В Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги Читать далее –>
  • Нетаньяху рассказал, продолжается ли война после завершения перемирия в Газе Читать далее –>
  • Южная Корея отказалась выполнять часть военного соглашения с КНДР из-за нарушений Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2372
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