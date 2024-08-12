Блекаут в России: на Белгородщине без света остался ряд населенных пунктов

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Грайворонском городском округе в Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что без света остаются 13 деревень. Без света остаются следующие населенные пункты: села Дорогощ, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождество, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье.

"Службы начнут устранение последствий случившегося после согласования с Минобороны РФ", — говорится в сообщении российских властей.

Также ранее российские чиновники сообщили об атаке якобы украинских беспилотников на Белгородщину.

Напомним, российская пропаганда похвасталась видео, на котором оккупанты наносят удар ракетой 9М723 ОТРК "Искандер" по диверсионной группе в Курской области. Это свидетельствует о том, что у россиян паника на всех уровнях из-за событий в области.

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