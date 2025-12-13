Блэкаут в Украине: эксперт объяснил, от чего зависит коллапс

Тотальный блэкаут может произойти только при совпадении нескольких отрицательных факторов / © Associated Press

Реклама

Вероятность масштабного блэкаута в Украине зависит от интенсивности российских атак, эффективности ПВО и уровня физической защиты энергообъектов, а также от работы АЭС.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Полной гарантии стабильной работы АЭС пока нет из-за ударов РФ и колебаний в энергосистеме. Все это вынуждает Украину активнее нагружать атомные станции, чтобы увеличить производство электроэнергии и сократить длительные отключения», — отметил он.

Реклама

По его мнению, нынешняя ситуация после атаки на Одесчине и в ряде регионов не является блэкаутом, а скорее наполовину блэкаутом.

Напомним, в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры к утру 13 декабря без электроснабжения остаются дома в шести регионах Украины. В частности, обесточенными остаются люди в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

В Минэнерго подчеркнули, что во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Все детали о ночном ударе по Украине читайте в новости.