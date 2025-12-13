- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
Блэкаут в Украине: эксперт объяснил, от чего зависит коллапс
Украина нагружает работу АЭС из-за ударов по энергетике.
Вероятность масштабного блэкаута в Украине зависит от интенсивности российских атак, эффективности ПВО и уровня физической защиты энергообъектов, а также от работы АЭС.
Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
«Полной гарантии стабильной работы АЭС пока нет из-за ударов РФ и колебаний в энергосистеме. Все это вынуждает Украину активнее нагружать атомные станции, чтобы увеличить производство электроэнергии и сократить длительные отключения», — отметил он.
По его мнению, нынешняя ситуация после атаки на Одесчине и в ряде регионов не является блэкаутом, а скорее наполовину блэкаутом.
Напомним, в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры к утру 13 декабря без электроснабжения остаются дома в шести регионах Украины. В частности, обесточенными остаются люди в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
В Минэнерго подчеркнули, что во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.
Все детали о ночном ударе по Украине читайте в новости.