Блэкаут в Украине: как несгибаемый народ выкручивается при отключении света (крутят фарш и сушат волосы в магазинах)

Украинский народ несокрушимый. Его не могут запугать ни российские ракеты, ни полное отсутствие связи, воды, отопления и света. Украинцы найдут выход из любой ситуации. Это показал блэкаут 23 ноября и частичный – 5 декабря.

ТСН.ua публикует подборку лайфгаков, как украинцы выкручиваются во время блэкаута.

Преподавательница проводит урок на "Новой почте"

После ракетных ударов по энергетическим объектам 23 ноября в пабликах появилось видео, как преподаватель одного из университетов проводила лекцию для студентов в отделении "Новой почты", который стал своеобразным "Пунктом незламності". Женщину не смущали посетители почты, она выполняла свою работу. Как пишут в телеграмм-каналах, кадры сняты из Харькова. В социальных сетях пользователи увлекаются изобретательностью преподавательницы.

Женщина сушит волосы в супермаркете.

24 ноября в одесских пабликах появилось видео, как женщина пришла со своим феном в супермаркет, чтобы посушить волосы. В магазине было людно, но одесситку это не испугало. Также это не смущало других посетителей заведения, поскольку все находились в одинаковой ситуации – сидели без света.

Маникюр в подземном паркинге

Даже продолжительный блэкаут не сможет оставить украинок без хорошего маникюра. В Одессе девушка делала маникюр в подземном паркинге. Несмотря на отсутствие света в городе, мастер по маникюру нашла выход и временно сделала себе "рабочее место" в паркинге. На видео, опубликованном в местных телеграмм-канал, видны две девушки, одна из них — мастер маникюра. Она взяла рабочий стол и настольную лампу.

Киевлянка крутила фарш на котлеты в магазине

Основатель компании "ROZETKA" Владислав Чечеткин рассказал о курьезном случае, произошедшем в одном из магазинов сети. Он рассказал, что при отключении света в Киеве местная жительница пришла в один из пунктов выдачи "ROZETKA" и спросила, можно ли ей докрутить фарш для котлет. Об этом сообщает издание "Хмарочос".

"Пришла женщина и говорит растерянно: я не знаю, могу ли я вас попросить, но тут такое дело — и достает из сумки мясорубку и мясо. Извините, можно я у вас докручу фарш, потому что начала делать котлеты", — вспомнил. Чечеткин.

Две женщины сушат волосы в отделении почты

На одном из отделений "Новой почты" при отключении света люди приходят, чтобы навести красоту. На видео, появившемся в телеграмме-канале "Вооруженные силы Украины", видны две женщины, которые сушат волосы прямо в отделении почты. Откуда эти кадры, к сожалению, неизвестно.

"Новая почта" помогает салонам красоты. Слава Украины!", — сказала счастливая женщина.

Напомним, что в результате последней ракетной атаки РФ 5 декабря были повреждены объекты энергетики. После этого в некоторых областях Украины начались проблемы со светом. Позже Денис Шмыгаль уточнил, что попадание в энергообъекты зафиксировали в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

"Пункт несокрушимости" в каждый дом: в Черновцах придумали, как людям "дать" свет

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