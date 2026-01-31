Блэкаут в Украине: Минцифры объяснило, была ли причиной кибератака

В энергосистеме Украины произошла авария / © Associated Press

Аварийная ситуация в энергосистеме Украины, произошедшая 31 января, не была вызвана кибератакой.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство цифровой трансформации Украины.

«Как озвучил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Украинская энергосистема реагирует», — говорится в заявлении.

Сейчас украинская энергосистема работает в режиме реагирования. Продолжаются восстановительные работы. Основной задачей является стабилизация энергосистемы.

Блэкаут в Украине 31 января

31 января в Украине произошла авария в энергосистеме. Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра энергетики Дениса Шмыгаля и первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко о причинах инцидента.

Глава государства подчеркнул, что все необходимое на уровне украинской энергосистемы есть, сейчас продолжаются восстановительные работы, а ключевая задача — как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, аварийные отключения стали следствием технологического нарушения. В 10:42 одновременно отключились линия электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ, соединяющая западные и центральные регионы Украины. Это повлекло каскадное отключение, срабатывание автоматических защит на подстанциях и разгрузку энергоблоков АЭС.

Шмыгаль отметил, что специальные графики аварийных отключений ввели в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Аварийные ограничения также действуют в ряде других регионов страны.

В Киеве из-за потери внешнего электропитания временно остановили движение поездов метро. В «Киевводоканале» сообщили, что водоснабжение отсутствует во всех районах столицы.

Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб заявила, что о полном классическом блэкауте в Украине речь пока не идет. В то же время член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам нужно от 24 до 36 часов.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что электроснабжение должны восстановить в течение нескольких часов.