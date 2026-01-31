ТСН в социальных сетях

Украина
Блэкаут в Украине: в каких областях отменили аварийные отключения

В трех областях Украины отменены аварийные отключения света.

Отключение света в Украине

После системной аварии в энергосистеме Украины,которая произошла в субботу, 31 января, в некоторых областях начали отменять введенные ранее экстренные отключения света.

Как сообщили в ДТЭК, аварийные отключения отменены в Днепропетровской области.

«Сейчас область возвращается к графикам», — говорится в сообщении.

В Полтавской области, где были применены аварийные ограничения электроснабжения для стабилизации работы энергосистемы, экстренные отключения также уже отменили.

«На Полтавщине около 14:00 отменили аварийные отключения электроэнергии», — сообщили на сайте АО «Полтаваоблэнерго».

Около 14:30 были отменены аварийные отключения в Житомирской области.

«Возвращаемся к графикам почасовых отключений», — говорится в сообщении «Житомироблэнерго».

Напомним, 31 января в Украине произошла авария в энергосистеме. Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра энергетики Дениса Шмыгаля и первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко о причинах инцидента.

В Киеве из-за потери внешнего электропитания временно остановили движение поездов метро. Также в столице были введены аварийные отключения света и в некоторых районах нет воды и отопления.

Для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам понадобится от 24 до 36 часов.

