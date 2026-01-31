Блэкаут в украинских городах 31 января: когда вернется свет

В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Пресс-служба «Минэнерго» обнародовала первую официальную информацию о ситуации в энергосистеме Украины.

По данным профильного министерства, в Киевской, Житомирской и Харьковской областях применены экстренные отключения света.

О ситуации в Черниговской, Сумской областях, где зафиксированы проблемы с электроснабжением, учреждение не сообщает.

«По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в ближайшие 2-3 часа», — говорится в сообщении.

В ряде регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии. В Киеве сообщается об остановке движения метро.

Как объснили в КГГА, движение поездов и работа эскалаторов была остановлена, поскольку исчезло напряжение от внешних центров питания. Мэр Киева Кличко напомнил, что подземные станции метрополитена могут работать как укрытие — на резервном питании.

В «Киевводоканале» сообщили, что из-за аварии в энергосистеме водоснабжения нет во всех районах столицы.

Аварийные отключения электроэнергии применены, в частности, в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской областях, Днепропетровской области, а также в Киеве и области.

О классическом полном блэкауте в Украине сейчас речь не идет, утверждает председатель подкомитета Совета по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб.

Молдова частично в блэкауте из-за проблем в украинской энергосистеме

Из-за серьезных сбоев в украинской энергосистеме на линии электропередачи 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЭС в Молдове резко упало напряжение. Как сообщает министр энергетики страны на своей странице в Facebook, это повлекло за собой аварийное отключение части молдавской энергосистемы.

«Оператор магистральных электросетей Moldlectrica уже устраняет последствия аварии, и в части населенных пунктов электроснабжение удалось восстановить», — говорится в сообщении.