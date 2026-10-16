Блэкаут в Житомире и области: в нескольких населенных пунктах нет света и воды

Житомир частично остался без электричества и воды после взрывов

Реклама

Вечером пятницы, 16 октября, во время воздушной тревоги жители Житомира услышали громкие звуки взрывов, после чего в регионе возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Об экстренной ситуации и последствиях атаки сообщает «Общественное».

Реклама

Перебои с коммуникациями

В результате атаки сразу в нескольких районах областного центра зафиксированы аварийные отключения света. Удар по инфраструктуре повлиял не только на Житомир, но и на несколько населенных пунктов региона.

Реклама

«После звуков взрывов в некоторых районах Житомира исчезли электро- и водоснабжение. Также электроснабжение исчезло и в ряде других населенных пунктов области», — отмечает издание.

Сейчас местные власти, спасатели и энергетики выясняют масштабы проблемы, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и вернуть стабильные поставки света и воды в дома местных жителей.

Пока неизвестно, сколько потребителей осталось без электричества и воды. Информации о сроках возобновления поставок пока нет.

Ситуация со светом в Украине — последние новости

В Ровно и близлежащих районах после российской атаки беспилотников 16 октября зафиксировали масштабные отключения электроэнергии. Российские удары повредили энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую электроснабжение Ровненской области. Энергетики работают над восстановлением питания по резервным схемам, чтобы вернуть свет обесточенным потребителям. Ремонт поврежденных объектов начнут, как только это позволит ситуация з безопасностью.

Реклама

В Луцке также продолжаются восстановительные работы после ночной атаки российских дронов. Серьезные повреждения получили сети, которые обеспечивают электроснабжение города. Энергетики ищут возможность возобновить питание по резервным схемам, однако точных сроков возврата света пока не назвали.

Сложной остается ситуация с электроснабжением и в Киеве. Из-за регулярных российских ударов по энергетическим объектам столицы ее оценивают как одну из самых сложных в Украине. Правительство поручило срочно стабилизировать ситуацию в городе. Для этого ускоряют строительство новых генерирующих мощностей, усиливают защиту энергетической инфраструктуры и формируют запасы горючего и резервного оборудования. В то же время восстановленные объекты продолжают подвергаться повторным атакам.

Новости партнеров