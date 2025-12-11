Отключение света / © ТСН.ua

Локальные длительные отключения на сутки или несколько суток возможны, однако полностью погасить Украину в этом году враг не сможет.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире «Новости.LIVE».

Эксперт объяснил, что логика врага проста: спровоцировать длительные блекауты и давить на население.

«У нас на Правобережье все девять атомных блоков расположены. А на Левобережье ни одного нет. И кроме того, там большая промышленность, в том числе и военная промышленность. Война идет на Левобережье. То есть поэтому они хотят отрезать левый берег, и армию, и энерго-, и промышленность, и население от энергетических ресурсов», — объяснил Омельченко.

Эксперт отметил, что технически разрушить энергомост между левым и правым берегами Украины возможно. У России достаточно ракет и массово производит «Шахеды» сейчас в разы больше, чем все страны НАТО вместе взятые.

Напомним, ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что дефицит мощности будет только расти, поскольку удары России направлены на различные объекты критической инфраструктуры: тепловые электростанции, подстанции атомных электростанций, операторов передачи и распределения электроэнергии.