Блэкауты и "другие трудности": Зеленский встревожил заявлением об "решающей зиме"

Приближающаяся зима будет решающей и является большим вызовом для Украины. В частности, речь идет о блекаутах и других трудностях.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Глава государства, обосновывая свои слова, подчеркнул: есть партнеры, которые предоставили Украине всего 10% из обещанного пакета техники. В то же время, считает Зеленский, "защита Украины — это совместная работа".

"Когда нам сказали, что не могут взять нас в НАТО в состоянии войны, но пообещали шесть-семь систем для защиты неба. Нельзя сравнивать эти вещи, но во время войны мы согласились, потому что нам нужно сохранить себя. Эти системы для нас очень важные. Но мы до сих пор не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон», — заявил Зеленский.

Напомним, в "Укрэнерго" готовят несколько сценариев прохождения зимы 2024-2025 в Украине, которую уже называют самой сложной. Худший сценарий – продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и т.д.

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