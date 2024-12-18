Блэкауты и отключение света в Украине: эксперт сообщил, чего ожидать зимой

В настоящее время АЭС и ТЭС работают на полную мощность.

Блэкаута в Украине больше не будет, невзирая на удары российской армии по энергообъектам. Сейчас энергетика подготовлена в лучшее, чем прошлой зимой.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".

"Если температура не будет ощутимо снижаться, и наше потребление не будет ощутимо расти, то будем плюс-минус в графиках. Если будут отключения, то они будут незначительными", — подчеркнул он.

Нагорняк пояснил, что отключения света были упразднены, поскольку АЭС и ТЭС работают на полную мощность, а энергетики работали 24/7 для восстановления инфраструктуры.

"Работаем на грани. На грани потребления и генерации, а также незначительного количества импорта из Европы. Сегодня импорт незначителен, потому что в Европе цены значительно выше, чем в Украине", — говорит нардеп.

По его словам, второй уровень защиты энергообъектов может оградить не только от обломков, но и от прямого попадания ракеты.

Напомним, в Украине будут новые графики отключения света. В частности, очереди теперь будут поделены на подчерки, например, 1.1 и 1.2 во избежание перегрузок.

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