Блэкауты из-за непогоды: будут ли выключать свет в Украине

Свет будут выключать не всем.

Морозная погода влияет на энергосистему в Украине, в ближайшее время энергетики могут ввести плановые отключения.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телемарафона.

"Это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковой нагрузки", — сказал Омельченко.

По оценкам эксперта, после масштабных ракетных ударов ВС РФ в 2023 году некоторые энергетические блоки находятся в аварийном состоянии. Отключения электричества могут применяться выборочно в пиковые часы погрузки на энергосистему.

Во время похолодания дефицит мощностей в энергосистеме может достигать более 2 Гигават.

Такой дефицит можно покрыть благодаря импорту электроэнергии из других стран и Украина может это сделать, отметил он.

Производство и потребление электроэнергии

К утру 8 января из-за непогоды — сильный ветер, мокрый снег, гололедица — обесточено 396 населенных пунктов. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, из-за непогоды в Днепропетровской области обесточены 202 населенных пункта, в Николаевской – 54, в Одесской – 58, в Черкасской – 1. В Донецкой области без света более суток находятся 4 населенных пункта. Всего без света – 396 населенных пунктов.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области.

Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии и Румынии. Общий объем 2865 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 469 МВт.

По данным компании, 7 января суточный максимум потребления был вечером, и на 3,7% был выше соответствующего показателя в предыдущее воскресенье 31 декабря.

По данным синоптиков, 9 января в Украине сохранится морозная погода.

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