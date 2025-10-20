"Блэкауты в этом году будут": Милованов предупредил и посоветовал "дыхательные упражнения"

Отключение света

Внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году в Украине будут блэкауты. Он также дал ряд советов, как к этому подготовиться, в частности психологически.

Об этом Милованов написал на своей Facebook-странице.

"Блэкауты в этом году будут. Уже есть. Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему», — отметил автор сообщения.

Милованов добавил, что, конечно, критически важны генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б и т.д. В то же время он указал, что «это все уже проходили», и знают, что делать. А вот действительно сложным советник главы ОП назвал терпение.

«А вот что действительно будет сложно — это терпеть. Полномасштабная война продолжается уже четвертый год и бомбардировки городов и сел усиливается. Поэтому надо готовиться психологически. Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу, опаздывать на работу, стоять в пробках, бояться обстрелов», — говорится в сообщении Милованова.

Он акцентировал, что это все будет раздражать и подавлять украинцев, но следует помнить, что причина этого всего — Россия, ее президент Владимир Путин и армия.

Внештатный советник главы ОП посоветовал гражданам заняться контролем стресса, в частности дыхательными упражнениями.

«Начинать надо не с техники, а с контроля стресса. Самое простое — это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, еще 4 секунды паузы. Несколько таких циклов и мозг получает сигнал, что все под контролем», — написал Милованов.

В то же время он признался, что для него это не работает. Зато помогают жена рядом, сон после обстрелов, прогулки, книги, друзья, собака, баня или бассейн. Советник главы ОП назвал это базой, которая дает ему ощущение контроля.

"россия хочет, чтобы мы истощились и перессорились, впали в апатию и сдались. Давайте этого не делать. Меньше ссориться. Меньше обвинять. Больше действовать и поддерживать. Больше прощать. Быть сильными и готовыми», — призвал Милованов.

Напомним, по данным ISW, войска РФ изменили тактику ударов по энергетике Украины: вместо «ковровой бомбардировки» они применяют «поэтапную» стратегию для уничтожения генерирующих и распределительных мощностей регион за регионом. Враг стремится создать блэкаут, вызвав дефицит на востоке, и активно бьет по прифронтовым областям (Сумщина, Черниговщина, Харьковщина). Россия использует волны «Шахедов» (уже с термобарическими боеголовками) и массированные ракетные удары, чтобы усложнить оборону и нарушить поставки топлива для генераторов ВСУ.