Блэкауты в Украине – будут или нет: в "Укрэнерго" назвали три сценария развития событий

Владимир Кудрицкий рассказал о вероятности блэкаутов и отключениях света в Украине этой зимой.

Этим он поделился в интервью Mind.ua.

"Что касается ракетных ударов со стороны РФ, то это отдельный фактор риска, и здесь прогнозировать вообще ничего нельзя. Это будет "гадание на кофейной гуще". Конечно, при масштабных повреждениях могут быть тяжелые последствия. Мы видели это на примере прошлого сезона. Но пока те атаки на энергообъекты, которые происходят в течение отопительного сезона (в том числе в прифронтовой зоне), не имеют значительных разрушительных последствий для энергосистемы", – сказал Кудрицкий.

По его словам, точно прогнозировать очень трудно из-за многих факторов – погодные условия, аварийность оборудования, масштабы возможных ракетных ударов России и т.д.

"Никто не может прогнозировать погоду и температурные режимы на несколько месяцев вперед. Даже Гидрометцентр. А в нашей ситуации понижение температуры на один градус – это примерно 200–250 МВт дополнительного потребления. Еще один фактор – это аварийность наших энергоблоков, и мы не можем сейчас сказать, каким он будет, например, в феврале. Особенно относительно энергоблоков, которые были повреждены ракетами и восстановлены. Поэтому делать прогнозы в этих реалиях – максимально неблагодарное дело", – объяснил глава правления компании "Укрэнерго".

Кудрицкий описал несколько возможных сценариев развития событий. Первый из них – "повторение масштабных массированных ракетных и дроновых обстрелов украинских энергообъектов".

"Здесь нам в "минус" будет играть тот факт, что энергосистема уже была сильно повреждена и восстановить ее на 100% за несколько месяцев невозможно. Поэтому этот отопительный сезон мы начали с несколько меньшим запасом прочности, чем до массированных обстрелов в прошлом году. Если говорить о наших "плюсах", то это – более плотная ПВО, гораздо больший опыт энергетиков по ликвидации последствий обстрелов и дополнительная фортификация объектов энергетики. Насколько при обстрелах сработает меньший буфер безопасности и три положительных фактора, которые я назвал, – большой вопрос. Но я считаю, что при повторении обстрелов прошлогодних масштабов украинская энергетика имеет шансы справиться не хуже, чем в прошлом году. Как минимум", – объяснил Кудрицкий.

Второй сценарий – "умеренные спорадические обстрелы". В таком варианте могут возникать локальные проблемы с электроснабжением после обстрелов.

"Например, в случае попадания в определенный энергообъект в той или иной области электроснабжение сможем возобновить через несколько часов или сутки (это будет зависеть от масштаба проблемы)", – рассказал эксперт.

Третий сценарий возможен при отсутствии обстрелов или когда они относительно небольшиеи или неуспешные.

"Тогда у нас проблема покрытия сегодняшним составом генерации возможных больших всплесков потребления, связанных, например, со значительной минусовой температурой воздуха. В этом случае все будет зависеть от того, насколько широко мы сможем использовать те межгосударственные интерконнекторы, которые теперь соединяют нас с Европой", – сказал Кудрицкий.

Он добавил, что все будет зависеть от того, насколько холодной будет дальнейшая зима, будут ли массированные обстрелы или будут регуляторные изменения от НКРЭКУ, которые позволят в полной мере использовать импортное сечение.

Напомним, что в соцсетях снова распространяются сообщения о якобы отключении электроэнергии на праздники. В "Укрэнерго" прокомментировали эту информацию.

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