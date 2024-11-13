Блэкауты в Украине: могут ли быть зимой 20-часовые отключения

Ракетные удары противника повреждают объекты критической инфраструктуры. Украинцы готовятся к тяжелой зиме, которая может сопровождаться длительными отключениями света.

Эксперты рассказали "24 Каналу", возможны ли 20-часовые отключения электроэнергии зимой.

Директор Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства по энергетическим вопросам Александр Харченко отмечает, что из-за дефицита электроэнергии в Украине зима будет сложной.

Так, резкое похолодание и удары по атомной энергетической системе вместе с предварительными разрушениями могут привести к отключениям света.

Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенко отметил, что если даже температура снизится ниже 10 градусов, это серьезный случай для нашей энергетической системы.

"А во-вторых, это сразу отразится на запасах природных ресурсов. В то же время у нас вся маневровая электроэнергия работает на газе", – сказал он.

Попенко объяснил, что отключения могут продолжаться и по 20 часов в сутки, если Россия совершит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

Эксперт по энергетике, директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что отключения электроэнергии до 20 часов возможны, но не во всех регионах. По его словам, больше всего это может затронуть Харьков, особенно в случае длительных обстрелов, в частности объектов критической инфраструктуры.

Напомним, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве могут превентивно отключать свет из-за угрозы ракетного удара России.

Читайте также: