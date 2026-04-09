Блэкауты возвращаются: кому уже начали выключать свет 9 апреля

Ситуация в энергосистеме ухудшилась

Реклама

В результате дроновых ударов и артиллерийских обстрелов на утро новые обесточения в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Из-за предопределенных предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме — сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным ведомства, с 07.00 до 23.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. А с 07:00 до 22:00 применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Напомним, энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.

По его словам, такая ситуация может привести к дефициту электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы.

В то же время отключения электроэнергии наиболее вероятны в регионах, где будет держаться дождливая погода.

Реклама

Солнечная погода отчасти спасает ситуацию благодаря активной работе солнечных электростанций. Однако их мощности хватает только днем — ориентировочно с 12:00 до 16:00.

В утренние и вечерние пиковые часы риск отключений для населения остается очень высоким в большинстве регионов. Ситуация стабилизируется только после того, как по ремонту вернутся блоки атомных электростанций.

Относительно экстренных и аварийных отключений в отдельных областях, они являются непосредственным следствием очередных массированных ракетно-дроновых атак РФ. Энергетикам еще нужно время, чтобы окончательно оценить масштабы нанесенного ущерба.