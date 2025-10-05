- Дата публикации
Блэкауты зимой: военный эксперт сообщил, к чему готовиться украинцам
У Украины уже есть опыт, как переживать блэкауты. Россияне, не исключено, будут бить по энергоструктуре.
Россияне снова атакуют энергетику Украины в преддверии зимы, чтобы устроить блэкауты. Однако полностью погрузить нашу страну в темноту им не получится.
Об этом в эфире «24 Канала» рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что под угрозой остаются несколько областей.
Однако Украина знает, какие действовать в случае отключений и продолжает подчеркивать партнеров о важности предоставления ПВО.
«Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски растут — это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы водо-, газо- и теплоснабжения», — отметил он.
В то же время Мусиенко добавил, что у Украины уже есть опыт блэкаутов и преодоление последствий российских атак. Поэтому, по его мнению, полностью погрузить нашу страну во тьму на длительное время врагу не удастся.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ответ на обстрелы Россией критической инфраструктуры Украина может устроить блэкаут в Москве.