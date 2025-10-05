Блэкауты зимой: военный эксперт сообщил, к чему готовиться украинцам

Распределительные сети готовы к российским атакам / © ТСН.ua

Россияне снова атакуют энергетику Украины в преддверии зимы, чтобы устроить блэкауты. Однако полностью погрузить нашу страну в темноту им не получится.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что под угрозой остаются несколько областей.

Однако Украина знает, какие действовать в случае отключений и продолжает подчеркивать партнеров о важности предоставления ПВО.

«Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски растут — это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы водо-, газо- и теплоснабжения», — отметил он.

В то же время Мусиенко добавил, что у Украины уже есть опыт блэкаутов и преодоление последствий российских атак. Поэтому, по его мнению, полностью погрузить нашу страну во тьму на длительное время врагу не удастся.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ответ на обстрелы Россией критической инфраструктуры Украина может устроить блэкаут в Москве.