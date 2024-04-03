Блестящая работа: ВСУ показали мощное уничтожение техники врага дронами (видео)

Противник продолжает нести потери.
Наши бойцы показали блестящую контрбатарейную борьбу против врага. В результате 12 российских самоходных артиллерийских установок 152 и 122 мм калибра уничтожены ударами FPV-дронов.
Отработали операторы подразделения Shadow, пишет журналист Юрий Бутусов.
Потрясающий успех
Как отметил Бутусов, новая САУ "Мста-С" стоит до 5 миллионов долларов.
"Их уничтожение – это спасение многих жизней украинцев на фронте", – резюмировал он.
Напомним, по состоянию на утро 3 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 444 370 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных.
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