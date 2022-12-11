"Блестящая спецоперация", которую готовили месяц: ВСУ вычислили и накрыли 7 вражеских ЗРК С-300 на Запорожье

На позиции оккупантов на Запорожье прилетело от ВСУ.

В Запорожской области ВСУ попали в позиции оккупантов, которые из ЗРК обстреливали населенные пункты области.

Об этом сообщают разведчики Сил специальных операций подразделения "Бандерлоги" в Запорожской области.

По словам бойцов, операцию готовили в течение месяца. Разведчики высчитали место, где оккупанты с помощью кранов предзаряжали ЗРК с ракетами С-300, которыми обстреливали мирные украинские населенные пункты. Место оккупанты время от времени меняли, но минувшие сутки разведчики "запеленгировали" оккупантов, настроившихся предзаряжать ЗРК.

"Вчера четко вычислили время, когда там были краны, ракеты, и шла зарядка одного из комплексов. Арта получила четкие координаты от разведчиков и нанесла очень меткие удары. Горело, взрывалось и детонировало два часа", — рассказал разведчик из "Бандерлогов".

По предварительным данным украинской разведки, уничтожены 7 вражеских ЗРК, ракеты к ним и 3 десятка оккупантов.

Напомним, около 10 мощных взрывов прогремели в Мелитополе.