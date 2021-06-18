Блестящая "спецоперация": в Славянске женщина подбросила соседям под дверь фекалии и стала звездой Сети (видео)

Из-за нелюбви к уличным котам женщина тихо мстит тем, кто их подкармливает.

В Славянске Донецкой области женщина "наказывает" соседей, которые подкармливают уличных котов. Она собирает кошачьи фекалии и подбрасывает их таким людям под двери.

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Проведение такой спецоперации, которую зафиксировали камеры наблюдения в многоэтажке, выложили в телеграмм-канале "Х*Славянск".

"Не шутите с бабушками, потому что рискуете найти у себя под дверью горсть кошачьего д*рьма. На видео блестящая операция по подбрасывание фекалий", — подписали видео его авторы.

Отмечается, что снятие с камер видеонаблюдений предоставил житель квартиры, под двери которого соседка подбрасывала кошачьи экскременты. Из-за подкармливания его женой уличных котов, у них с "неуловимой мстительницей" на видео произошел конфликт.

"Жена как-то дня три назад покормила кошек возле дома. Эта женщина сидела на скамейке и сказала жене, чтобы та больше бездомных кошек возле дома не кормила. На это жена ответила, мол, я разберусь, что делать. Пришли домой, увидели под дверью кучу кошачьего д*рьма", — рассказал мужчина.

В Славянске бабушка подбрасывает фекалии под дверь соседям

Напомним, что Луцке мужчина разбрасывает по улицам города щенков. Он ездит на автомобиле и выбрасывает животных из мешка.

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