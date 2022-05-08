"Блестящее заявление": у Зеленского отреагировали на слова депутата Госдумы по оккупации Украины до границ Польши

"Блестящее заявление": у Зеленского отреагировали на слова депутата Госдумы по оккупации Украины до границ Польши

В РФ заявили о планах дойти до границ Польши.

В Офисе президента Украины отреагировали на такие "смелые" заявления вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого.

Мнение на этот счет высказал в эфире телеканала "Украина 24" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"На мой взгляд – это блестящее заявление. Оно стоит в одном ряду с заявлением господина Лаврова, касающегося государства Израиль. Это все показывает на самом деле, о чем думает политическая элита Российской Федерации. Об этом не просто думает Путин. Об этом они думают, они живут этим, они в этом варятся. Это их кровеносные сосуды, по которым ходят эти заразные бактерии, желание уничтожить всех", — отметил Подоляк.

Он также добавил, что такие слова депутата Госдумы свидетельствуют о том, что они "прямое указание на то, что они хотят уничтожить Украину как государство".

"Это и есть геноцид, но не в смысле этнической принадлежности, а в смысле государственной принадлежности украинцев. Они откровенно об этом говорят", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, в Кремле фантазии по поводу захвата Украины становятся еще более безумными. Да, в Госдуме России заявили, что война с Украиной закончится, если их армия достигнет границы с Польшей. Такое заявление сделал вицеспикер Госдумы Российской Федерации Петр Толстой.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим "операцию", когда считаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", — заявил Толстой.