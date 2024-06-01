"Блицкриг на Харьковщине остановлен": спецназовец Стиг раскрыл новую тактику врага

Россияне до сих пор пытаются прорвать линию обороны украинских сил.

Силам обороны удалось несколько стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. На фоне этого враг прибег к смене тактики.

Об этом рассказал боец 2-го отдельного отряда специального назначения Центра специального назначения Омега на псевдо Стиг в интервью Radio NV.

Несмотря на то, что в регионе продолжаются бои, однако продвигаться захватчикам больше не удается.

"После 10 мая ситуация немного стабилизировалась, по сравнению с первыми днями открытия нового фронта. По состоянию на сейчас, продолжаются боевые действия, кафиры дальше не продвигаются. Тот так называемый условный блицкриг, который они сделали за первые день-два, остановлен", — рассказал о ситуацию "Стиг".

Он отметил, что россияне до сих пор пытаются прорвать линию обороны украинских сил.

Также читайте В Николаеве произошли взрывы

"Если раньше на попытки прорыва кафиры направляли тяжелую бронированную технику, то после разгромов в первые дни наступления они прибегли к определенному изменению тактики с уклоном на штурмы малыми группами пехоты. Активно работает тактическая авиация, артиллерия. Враг предпринимает попытки привлечения малых тактических групп в отделение", — подчеркнул спецназовец.

Кроме того, россияне чем дальше – тем меньше пехотные группы направляет на штурмы враг.

"Сначала группы были большие, количеством к взводу, дальше перешли к меньшим группам, чтобы они были менее заметны. Больше передвигаются ночью, в темное время суток. Тактика следующая: прощупать нашу линию обороны, выявить позиции, по возможности – закрепиться на передних рубежах захваченной территории и понемногу подтягивать резервы", — рассказал "Стиг".

Отметим, российская армия на Харьковском направлении продолжает "мясные штурмы", на которые отправляет достаточно большими соединениями пехоту.

Читайте также: