Блинчики с привкусом конфликта: в Кривом Роге подрались клиент и доставщик еды (видео)

Блинчики с привкусом конфликта: в Кривом Роге подрались клиент и доставщик еды (видео)

В разборки вмешались правоохранители.

В Кривом Роге произошел конфликт с размахиванием пистолетом, резкой шин и забрызгиванием из баллончика, а все из-за блинов.

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Об этом сообщают "Свои".

В Кривом Роге на Днепропетровщине курьер привез заказчику блины и припарковался не возле того подъезда. Клиент оказался своенравным, и идти лишние десять метров не захотел.

Доставщик тоже уперся – подъехать поближе на авто отказался. Произошла ссора, попавшая в объектив очевидцев.

Курьер пытался забрызгать заказчика баллончиком, тот в ответ – достал предмет, похожий на пистолет. А потом еще и прорезал доставщику шину. Разнимала их уже полиция.

Напомним, в Кривом Роге плевались, обливались водой и выбивали двери прямо в сессионном зале, там почудились депутаты и их сторонники.

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