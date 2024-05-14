Блинкен неожиданно приехал к Зеленскому: стало известно, о чем говорили (видео)

Зеленский подчеркнул Блинкену важность участия Байдена в Саммите мира, также обсуждали ситуацию на передовой и Patriot для Украины.

В ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину президент Владимир Зеленский обсудил с ним ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, включая системы Patriot для защиты таких городов, как Харьков, подготовку к Глобальному саммиту мира, а также ускорение предоставления объявленной военной помощи США.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook, распространив видео встречи.

"Визит госсекретаря США Энтони Блинкена. Подробно обсудили ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, говорили о системах "Пэтриот" для Украины, для защиты наших городов и громад, таких как Харьков и Харьковщина. Два "пэтриота" для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизни от российского террора", — отметил президент.

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Собеседники также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Для нас важно, чтобы приняли участие США, президент Байден и чтобы роль Америки в поддержке мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", – подчеркнул Зеленский.

Также украинский президент поблагодарил американский народ, Конгресс США, Палату представителей, президента Байдена и его команду за поддержку нашей борьбы ради свободы и независимости. "Мы ценим решение о продолжении поддержки США для Украины и сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно быстрее заработало в руках наших воинов", — резюмировал Зеленский.

О чем Зеленский говорил с госсекретарем США Блинкеном?

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев в рамках первого визита в Украину высокопоставленного чиновника США после того, как в прошлом месяце Конгресс принял долгосрочный пакет военной помощи стране на 61 миллиард долларов.

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