Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Кабула: заявление

Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Кабула: заявление

Блинкен выразил "особую благодарность" партнерам по всему миру, которые "сыграли важную роль в этой операции".

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана.

Соответствующее заявление американского госсекретаря в субботу, 21 августа, обнародовали на сайте Госдепа США.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты по дипломатическим каналам мобилизовали "беспрецедентные глобальные усилия по эвакуации граждан США, персонала из стран-партнеров и афганцев из группы риска из Кабула".

"Мы работаем круглосуточно, чтобы максимально увеличить количество эвакуаций; с 14 августа мы способствовали вылету примерно 13 тысяч человек в самолетах США и продолжаем наращивать масштабы операций", — отметил он.

Блинкен выразил "особую благодарность" партнерам по всему миру, которые "сыграли важную роль в этой операции".

"Бахрейн, Дания, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Узбекистан уже или скоро обеспечат американцам и другим транзит через свои территории в безопасное место", — высказался госсек.

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Глава американского Госдепа также указал на "щедрые предложения относительно усилий по переселению афганцев из групп риска", предоставленные Албанией, Канадой, Колумбией, Коста-Рикой, Чили, Косово, Северной Македонией, Мексикой, Польшей, Катаром, Руандой и Угандой.

"Мы глубоко благодарны за оказанную ими поддержку и гордимся тем, что сотрудничаем с ними в нашей общей поддержке афганского народа", — добавил дипломат.

Как сообщалось, 21 августа из аэропорта Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. По информации ТСН, уже ночью он приземлится в Киеве. В Кабуле, тем временем, остается еще один украинский борт.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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