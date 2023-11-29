Блинкен сделал важное заявление относительно Украины и реформ на пути в НАТО

Он считает, что Украина направлена на то, чтобы довести реформы до вступления в НАТО до конца.

Украина имеет место за столом НАТО. Так считает государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

Блинкен в очередной раз подчеркнул, что США сосредоточились на постоянной поддержке и приверженности Украине.

"Еще один критический момент, который действительно стоит отметить — и он подкрепляется всем, что я видел на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе за последние два дня — когда речь идет об Украине, Соединенные Штаты не одиноки", — отметил Энтони Блинкен.

Он также добавил, что США предоставили нашему государству помощь на сумму около 77 миллиардов долларов. В то время как европейские партнеры — на сумму более 100 миллионов долларов.

"Поэтому мы часто говорим о распределении бремени и необходимости распределения бремени. Что касается Украины, то это очевидно: мы это видели и будем видеть. Украина знает, что ее будущее — это свободная динамическая демократия. А путь Украины в НАТО и Евросоюз будет зависеть от ее усилий с реформирование", — подчеркнул госсекретарь США.

Отдельно он подчеркнул, что Украина направлена на то, чтобы довести реформы до конца.

"Следовательно, это были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча министров иностранных дел на новом Совете Украина-НАТО. Украина сидит на своем месте за столом НАТО", — отметил Блинкен.

Напомним, что Кулеба сделал резкое заявление в НАТО о территориальных уступках России.

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