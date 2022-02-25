Россия готовит нарушение прав человека в Украине и хочет оцепить Киев - Блинкен

Госсекретарь подчеркнул, что Россия занималась несколько месяцев "фальшивой дипломатией".

Россия готовит "широкомасштабные нарушения прав человека" по отношению к народу Украины.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает СNN.

"В течение нескольких месяцев Россия занималась фальшивой дипломатией, настаивая на том, что она не намерена вторгнуться в Украину. Все это время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабы которой в Европе не видели со времен Второй мировой войны", — заявил Блинкен во время выступления. на специальном заседании ОБСЕ.

По словам политика, Кремль разработал план "широкомасштабных нарушений прав человека и потенциально худшие действия в отношении украинского народа". Впрочем, о каких "потенциально худших" действиях Москвы идет речь, он не сообщил.

Блинкен утверждает, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему".