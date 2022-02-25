Россия готовит нарушение прав человека в Украине и хочет оцепить Киев - Блинкен

Госсекретарь подчеркнул, что Россия занималась несколько месяцев "фальшивой дипломатией".
Россия готовит "широкомасштабные нарушения прав человека" по отношению к народу Украины.
Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает СNN.
"В течение нескольких месяцев Россия занималась фальшивой дипломатией, настаивая на том, что она не намерена вторгнуться в Украину. Все это время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабы которой в Европе не видели со времен Второй мировой войны", — заявил Блинкен во время выступления. на специальном заседании ОБСЕ.
По словам политика, Кремль разработал план "широкомасштабных нарушений прав человека и потенциально худшие действия в отношении украинского народа". Впрочем, о каких "потенциально худших" действиях Москвы идет речь, он не сообщил.
Блинкен утверждает, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему".
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
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