Блинкен сообщил, какую дополнительную помощь от США получит Украина в этом году

Блинкен сообщил, какую дополнительную помощь от США получит Украина в этом году

Глава Госдепа анонсировал выделение Украине $300 млн.

В 2022 году США выделят на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности дополнительно 300 млн долларов.

Об этом сообщил в среду, 19 января, во время брифинга в Киеве государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон продолжит поддержку Киева в области обороны и безопасности. Оказание помощи нашей стране поддерживают представители обеих партий в США — и демократы, и республиканцы.

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"Мы продолжим поддерживать Украину в 2022 году и выделим дополнительные $300 млн", – сказал Блинкен.

Вместе с тем он отметил необходимость внутреннего единства в Украине и пообещал координацию действий со стороны США, чтобы Москва почувствовала последствия возможной агрессии.

Напомним, 19 января в Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.

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