Блинкен во время визита в Киев оценил прогресс контрнаступления ВСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 сентября сообщил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления.

Об этом он сказал во время совместной встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Дипломат отметил, что своим визитом желает "продемонстрировать жесткую поддержку Украине".

"Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонные способности, чтобы агрессия не повторилась", – заявил он.

Напомним, в среду, 6 сентября, госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.