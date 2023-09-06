Блинкен во время визита в Киев оценил прогресс контрнаступления ВСУ

Блинкен подчеркнул, что США готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 сентября сообщил, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления.
Об этом он сказал во время совместной встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Дипломат отметил, что своим визитом желает "продемонстрировать жесткую поддержку Украине".
"Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонные способности, чтобы агрессия не повторилась", – заявил он.
Напомним, в среду, 6 сентября, госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
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