Блинкен встретился с Зеленским и передал ему послание от Байдена

Находящийся с неанонсированным визитом в Украине госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Владимиром Зеленским.
Заметим, с начала полномасштабной войны РФ – это второй визит американского дипломата Энтони Блинкена в Украину.
Об этом пишет CNN.
Во время ссылки Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше помощи США в области безопасности Украины, отметив, что "президент Байден четко дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается и останется столицей суверенной независимой Украины".
По информации издания, Блинкен также объявил, что администрация Байдена проинформировала Конгресс США о намерении предоставить дополнительные 2,2 миллиарда долларов США в виде долгосрочных инвестиций в рамках внешнего военного финансирования для укрепления безопасности Украины и ее соседей, а союзников по НАТО, а также других партнеров, потенциально находящихся под угрозой грядущей российской агрессии.
"Соединенные Штаты оказывают помощь в безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами из более чем 50 стран для поддержки обороны Украины. Предоставляемые нам возможности тщательно откалиброваны, чтобы достичь наибольшей разницы на поле боя", — сказал Блинкен.
Напомним, в четверг, 8 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом.
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