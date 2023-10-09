Блинкен заявил, что нападение на Израиль не связано с фокусом Запада на Украине

В настоящее время США работают над выяснением причин нападения.

Нападение боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль не является попыткой воспользоваться фокусом стран Запада в Украине.

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Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире программы "Лицом к нации" на канале CBS, передает пресс-служба Госдепа.

"Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Мы увидим, когда узнаем больше, какими были мотивы и каковы они. Но понятно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами", — сказал Блинкен.

Он заявил, что Госдепартамент проверяет полученную информацию о том, что во время нападения боевиков ХАМАС были убиты и захвачены в плен граждане США.

Блинкен выразил обеспокоенность тем, что конфликт может распространиться на соседние страны или спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном.

На вопрос о том, просил ли Израиль США наносить удары по территории Ирана, он ответил: "Единственное, что мы сказали Израилю, это то, что мы здесь; мы вас поддерживаем; мы хотим убедиться, что у вас есть необходимая поддержка; мы хотим убедиться, что вы получите необходимую помощь.

Блинкен добавил, что Израиль сосредоточен на Газе, на защите своих граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран в течение нескольких недель помогал боевикам террористической группировки ХАМАС готовить атаку на Израиль.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его странаподдерживает право палестинцев на самооборону, и обвинил Израиль в создании угрозы для безопасности региона.

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