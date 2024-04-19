Ближайшая ночь будет холодной: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной, однако такая температура воздуха приемлема для середины апреля.

Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в эфире "Общественного радио".

По ее словам, после аномального потепления в начале месяца может показаться, что сейчас произошло стремительное похолодание, однако это не совсем так. Напротив, температура воздуха в начале месяца была не совсем типичной.

"Были превышены все температурные рекорды, по максимальным значениям несколько дней подряд. Среднесуточная температура, присущая для начала лета. Конечно, природа отреагировала, многие цветущие деревья проснулись. Метеорологи не помнят, чтобы одновременно цвело так много деревьев, большинство из которых обычно цветут в начале мая", — сказала она.

В ночь на 20 апреля в большинстве областей ожидаются заморозки. Эта ночь будет самой холодной в Украине.

В то же время, циклон, который принес такую погоду, начинает постепенно отступать.

Где реки могут выйти из берегов

Из-за обильных осадков на некоторых реках Ивано-Франковской (Днестр, Прут, Галич-Залещики) и Черновицкой (Сирет) областей ожидается повышение уровня воды на 0,2-1,2 м. Также возможно подтопление участков вблизи Днестра в районе Могилев-Подольского и Ямполь.

Напомним, в Украину вернулось похолодание. Синоптики обещают украинцам дожди, заморозки и снег. Когда вернется тепло – читайте в новости.

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