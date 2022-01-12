Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной, днем мороз ослабнет: прогноз погоды на четверг, 13 января

Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной, днем мороз ослабнет: прогноз погоды на четверг, 13 января

Из-за сильного ветра в западных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

В четверг, 13 января, ночью в Украине будут держаться сильные морозы, однако днем они начнут понемногу ослабевать.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных областях ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 10-15° мороза, днем около 0°, в Закарпатье 2-7° мороза. На остальной территории без осадков, лишь днем в северных и большинстве центральных областей небольшой снег, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 13-18° мороза, на севере страны 16-21°, днем 1-6°, в восточной части 7-12° мороза. На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

В Киеве 13 января ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 16-18°, днем 1-3° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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