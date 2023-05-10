"Ближайшая ночь завершит парад заморозков": синоптик рассказала, когда наконец-то придет потепление

В ближайшую ночь во многих областях Украины еще вероятны заморозки, а потеплеет – на выходных.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Об этом она написала в Facebook.

"Ближайшая ночь, похоже, будет завершать парад заморозков", — отметила синоптик.

Погода на выходные

По ее словам, температура воздуха в выходные повысится наконец в большинстве областей Украины и будет составлять +17+22 градуса. Наконец-то прекратятся заморозки.

"Завершение недели – пятница, суббота, воскресенье – отметится прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы. Все ожидаем +20 градусов. Уже скоро", – говорит Диденко.

Погода завтра, 11 мая

Однако в ближайшую ночь во многих областях Украины еще вероятны заморозки.

Завтра, 11 мая, днем температура воздуха будет +13+16 градусов, в Карпатах и на крайнем востоке +9+11 градусов.

Ночью 11 мая дождей в Украине не ожидается, будет сухо и ясно.

Завтра днем в восточных областях, местами в центральных и севере облачность и влажность увеличатся, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные дожди.

В южной части и на западе без существенных осадков.

Погода в Киеве 11 мая

В Киеве 11 мая ночью ясно. Завтра днем периодические облака, без существенных осадков, но в отдельных районах есть возможность небольшого дождя.

Температура воздуха ночью будет +5 градусов, днем +15 градусов.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет настоящее потепление.

Также начальник отдела метеопрогнозов Украинского Гидрометцентра Вячеслав Билык сообщил, какой будет погода в Украине в ближайшие две недели мая.

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