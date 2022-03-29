Ближайшие дни будут теплыми: в Черновцах приостановили подачу тепла в дома

Отопление в домах отключили согласно распоряжению городского головы.

В Черновцах из-за повышения температуры воздуха решили приостановить подачу тепла в жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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Отмечается, что речь идет не об окончании отопительного сезона, а о его временной приостановке на четыре дня.

"Получили очередной официальный прогноз погоды, ближайшие дни будут теплыми. Поэтому согласно распоряжению городского головы, временно приостанавливаем поставки тепла", — говорится в сообщении.



Отмечается, что подачу тепла планируют возобновить 1 апреля. "Делаем это постепенно, чтобы избежать прорывов. Так что батареи теплыми одномоментно не станут. Если не будет никаких аварийных ситуаций, тепленько в домах будет на ночь", — подчеркнули в горсовете Черновцов.

Как сообщалось, 28 марта в Киеве дома и объекты инфраструктуры начали отключать от тепла. В учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях отключение производится по письменным заявкам их руководителей.

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