Близки ли мы к прекращению огня? К сожалению, нет: Андрес Умланд

На какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина. / © ТСН.ua

Однако Кремль не демонстрирует готовность закончить войну или хотя бы прекратить огонь, отбросив идею канцлера Германии Фридриха Мерца о рождественском перемирии.

Более того, в среду, 17 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Путин снова угрожал Европе войной, брызгая ядерным оружием. Владимир Зеленский выразил надежду, что США, часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну, на это отреагируют.

О том, какую цель преследует Путин, и чего ждать от всех этих «мирных» переговоров, ТСН.ua спросил у аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Андреаса Умланда во время Пятого Украинского Центрально-Европейского Форума Совета внешней политики «Украинская призма»

Близки ли мы к прекращению огня? По словам Андреаса Умланда, к сожалению, нет. Все, что сейчас происходит, это такой театр переговоров, который делается для Трампа со стороны в первую очередь Украины и европейцев.

«Думаю украинцы в этом заинтересованы, потому что таким образом показывают Трампу, что готовы к переговорам. Но здесь сложная игра. Россия тоже делает вид, что якобы готова, но хочет получить частичную капитуляцию Украины. Европейцы опасаются, что если они не будут играть в этот театр, тогда Трамп может вообще отказаться от поддержки Украины», — объясняет эксперт.

Андреас Умланд отмечает, что очень чувствителен вопрос обмена разведданными — секретной информации, которую украинская армия получает от американцев. Без этого будет очень тяжело вести бой. Трамп этим пользуется и давит на Украину, чтобы она пошла на уступки.

Это сложная ситуация. С одной стороны, нельзя сдавать территории и суверенитет. Но с другой стороны, нельзя потерять США как партнера. В 2026 году частично этот театр будет продолжаться. Путин тоже не хочет лишиться связи с Трампом. Но не думаю, что это приведет к каким-либо результатам. Вся надежда на гражданское общество в США. Американцы по опросам поддерживают Украину, скептически относятся к России, что может влиять на Трампа и Республиканскую партию. Особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс (в ноябре 2026 года — Ред.)», — считает эксперт.

Вопрос о гарантиях безопасности, которые Украина может получить, по словам Андреаса Умланда, очень сложен. Потому что то, что сейчас предлагается, это западные войска на территории Украины. Это было бы очень хорошо. Но есть стратегические парадоксы.

Во-первых, для России это красная линия. Они этого очень не хотят. И это сейчас проблема перемирия. Если россияне знают, что в Украине появятся западные войска, они точно ничего не подпишут.

Во-вторых, я не уверен, что это действительно сработает. Непонятно, что будет, если даже эти войска появятся в Украине, как они будут вести себя, если Россия начнет их бомбить. Если они будут отвечать, это может привести к войне между Россией и НАТО. Если они не будут отвечать, тогда все это бессмысленно.

«Поэтому наиболее конструктивная идея сейчас — это „небесный щит“, или интегрированная зона защиты воздуха. Не только над западными областями Украины, но даже центральными. И это можно было бы начать делать еще до перемирия», — считает Андреас Умланд.