Близнецам будет тяжело, а Львам стоит прислушаться к интуиции: гороскоп по картам Таро на 4 марта 2024 года

Карты Таро улучшают наши возможности для развития.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 марта 2024 года рассказывает, что Стрельцам пора выходить на новый уровень, а Близнецов ожидают проблемы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 марта 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вы устали. В отношениях следует понять, чего вы хотите дальше. На работе пора отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Звезда"
Дела улучшатся. В отношениях попытайтесь обсудить ваши проблемы. В движении по карьерной лестнице пора выбрать соответствующую цель.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас раздирают проблемы. В отношениях будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Работайте над своими чувствами. В любви стремитесь к большему. На работе запланируйте отличный день.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к своей интуиции. В отношениях решитесь на проявление чувств. В рабочих делах слушайте советы сердца.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях защищайте то, что вам дорого. На работе оберегайтесь от врагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь сделать первый шаг. В отношениях отважитесь говорить о ваших стремлениях. В движении по карьерной лестнице выберите другую дорогу.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Остерегайтесь рисков. В любви будет тяжело. На работе ждите препятствий.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Иерофант"
Пора выходить на новый уровень. Отношения должны принести новые плоды. На работе вас оценят по достоинству.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите одну цель. На работе не стоит разрываться из-за задачи.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Найдите время для отдыха. В любви двигайтесь к вашей цели. На работе начинайте праздновать.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Повешенный"
Ожидайте перемен. В любви стремитесь к большему. На работе действуйте активнее.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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