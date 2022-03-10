Близнецы из Харькова, родители которых погибли в ДТП на окружной, учатся заново ходить

Близнецы из Харькова, родители которых погибли в ДТП на окружной, учатся заново ходить

Брат и сестра понемногу поправляются.

Городской голова Харькова Игорь Терехов поделился приятными новостями, не касающимися войны. Он рассказал, о состоянии двойни, которые вместе с родителями попали в смертельное ДТП на окружной в Харькове 12 января.

О том, как чувствуют себя дети, он рассказал в своем телеграмме.

"Минута положительных новостей. Помните ту страшную аварию на окружной 12 января, когда сиротками остались двое трехлетних деток – брат и сестра? Они имели страшные переломы, парня удалось спасти благодаря умениям и знаниям наших врачей. Я рад сообщить, что дети получают всю необходимую им помощь, идут на исправления и даже заново учатся ходить! Огромное спасибо нашим медикам за их самоотверженный труд!", — написал Терехов.

Напомним, что в Харькове на окружной дороге произошло смертельное ДТП в результате которого погибли три человека. ДТП произошло на повороте на Черкасскую Лозовую. Столкнулись два автомобиля.

В результате такси "30-40" влетело в отбойник и повисло. Погибли три человека, еще двое детей, находившиеся на момент столкновения в автомобилях, остались сиротами и получили травмы разной степени тяжести.