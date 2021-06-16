"Блогер" из Ирпеня, которая "на х** бы запретила украинский язык", загремела в "Миротворец"

18-летняя девушка негативно высказалась о государственном языке.

Сайт "Миротворец" пополнился еще одним именем — Диана К *. Жительницу Ирпеня внесли в "черный" список из-за высказываний об украинском языке.

Публикация о 18-летней "блогерше" из Ирпеня появилась на "Миротворце" 15 июня.

Девушку обвиняют в "демонстративном неуважении к Государственным символамУкраины и участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Ранее Диана К *, которая гордится своей русской фамилией и тем, что она "русская", на своей фотографии в инстаграм написала следующее: "Просто я бы бл ** дь на х * запретила еб***й украинский язык".

В Сети Диану захейтили и посоветовали собрать чемодан и отправиться туда, где нет "еб***чего украхнського языка". Девушка сначала удалила аккаунт, а затем возобновила и сделала его закрытым.

Напомним, что в школе, где училась Диана К *, ее характеризуют как агрессивную, она хамила учителям и не дружила с одноклассниками.

Девушка с Ирпеня негативно высказалась об украинском языке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку